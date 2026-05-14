女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が13日、自身のブログを更新。急激に体重が減っていることを明かした。

「気持ち悪い体重」のタイトルで更新。「久々に体重を測ったら、成人してから 47kg以下になった事がなかったのに… 50代で45kgきる事が出てきました」と告白。「歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」とつづった。

「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど… 悪玉コレステロールが高いから それも難しく。歳をとってから、体質が変わったのか！？」とした。

「出産後は、50kgの事が多かったのに…ダイエットしての成果なら、気持ち良いですが…勝手に痩せていくのは気持ち悪いです」と記し、「44・9kg」と表示された体重計の写真をアップした。

だいたは3月にも「痩せた理由」と題したブログを公開。「気持ち悪い位に痩せてきました」と記し、「歳をとって、体重だけ減るのは不気味で嫌なのですが」とつづり、「45.9」と表示された体重計の写真を公開していた。

だいたは13年5月にアートディレクターの小泉貴之氏と再婚。14年から不妊治療を受けていたが、16年1月に乳がんが見つかり治療を中断した。19年3月には乳がん再発を公表。その後、治療を続けていたが、20年9月に乳がん治療を中断して不妊治療を再開し、21年5月に受精卵の移植で妊娠。22年1月に第1子男児を出産した。