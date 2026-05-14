イモトアヤコ、盛り付け美しい和の晩ごはん公開「心に染みる」「長ネギがとろとろで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いタレントのイモトアヤコが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん
イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の様子を投稿。赤い器に盛り付けられた鶏肉と長ネギの煮物は、煮汁が透明感のある澄んだ色をしており、素材の旨みを生かした仕上がりとなっている。他にも、ツヤツヤとした照りが食欲をそそるつくねやトマトとサニーレタスのサラダなどが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「煮汁が美しい」「心に染みる」「温かみのある食卓」「長ネギがとろとろで美味しそう」「盛り付けが美しい」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん
◆イモトアヤコ、ほっこり優しい晩ごはん披露
イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の様子を投稿。赤い器に盛り付けられた鶏肉と長ネギの煮物は、煮汁が透明感のある澄んだ色をしており、素材の旨みを生かした仕上がりとなっている。他にも、ツヤツヤとした照りが食欲をそそるつくねやトマトとサニーレタスのサラダなどが並んでいる。
◆イモトアヤコの投稿に「心に染みる」の声
この投稿に、ファンからは「煮汁が美しい」「心に染みる」「温かみのある食卓」「長ネギがとろとろで美味しそう」「盛り付けが美しい」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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