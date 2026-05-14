2026年5月12日、明治神宮会館で開催された「全国赤十字大会」に出席された皇后雅子さま。名誉総裁を務める雅子さまは、赤十字の活動に尽力した個人や団体の代表に「有功章」を授与された。

【写真】雅子さまのバイカラーコーデ全身姿を見る。ほか、紀子さまの淡いブルーのセットアップなども。

大会では、日本赤十字社医療センターの看護師・苫米地則子さんがミャンマー地震の際の現地活動を紹介したほか、紙芝居を通して地域の防災意識を伝えている島根県立三刀屋高校3年の森山あおいさんが活動内容を報告した。

この日、雅子さまがお召しになっていたのは、ネイビーのパイピングが施されたホワイトのセットアップ。帽子やポケットフラップにもネイビーのラインが取り入れられていた。2023年を除いた2018年以降、「全国赤十字大会」ではネイビーとホワイトのバイカラーコーデが続いており、"定番スタイル"となっている。

同じ配色でも、毎年デザインやバランスは異なる。2018年はネイビーのスーツにホワイトのインナーを合わせた装いで、ネイビーがメインのお召し物だった。今年は明るいホワイトをベースにすることで、爽やかな印象だったが、知性や上品さを演出するネイビーを主役にすると、落ち着いた印象となる。

また、2019年は帽子のリボンやパイピングが太めにデザインされており、よりメリハリのある印象に。2022年は帽子のリボンや襟、袖口にシースルー素材のネイビー生地があしらわれ、涼やかで軽快な雰囲気が感じられた。

同じネイビー×ホワイトのバイカラーでも、配色の分量やラインの太さ、生地感を変えることで印象は大きく変化する。毎年異なるアプローチを見せる雅子さまの装いから、ファッション表現の幅広さがうかがえた。