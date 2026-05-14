女優で声優の戸田恵子が13日に自身のアメブロを更新。俳優の加藤和樹らが出演する舞台を観劇したことを報告した。

【映像】桃井かおり、夫の誕生日にホテルステイを満喫！

この日、戸田は「午前中は定期検診。血液検査、心電図など」と明かし「連休のしわ寄せ？病院めちゃ混みー！」と病院の混雑ぶりについてコメント。待合室では有名人と同じ名前が呼ばれることがあるといい「いけだけいこさ〜ん！（ん？ちょいと反応、どっかで聴いた名前。笑）」と自身の旧姓に思わず反応してしまったことをお茶目につづった。

また、夜には舞台『BACKBEAT』を観劇したことを明かし「素晴らしかったです。熱い熱いビートルズのお話です」と報告。出演者について「皆んなあんなに楽器が出来るなんて驚きだ！努力の賜物ですね」（原文ママ）と称賛した。

ジョン・レノン役の加藤については「相変わらず声でかい！笑 なんかジョンっぽい、歌とか。連続のシャウト！よく寝て喉を休めてー！」とコメント。同じく俳優でピート・ベスト役の上口耕平についても「ドラムめっちゃ叩く！びっくりー！カッケー！」と述べ「皆んな役者なのにねぇ。マジで凄いよねぇ」（原文ママ）と感心した様子でつづった。

最後に「昔々、六本木に『キャバーンクラブ』ってのがあってね、よく行ってた。ビートルズの完コピバンドが出てたのよ。上手かったー！ 懐かしいなー！」とつづった。