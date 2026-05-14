6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の“After Hours”出演者として、スーパー登山部とTOP DOCAが決定。これにより、全24組のアーティストラインナップが出揃い、タイムテーブルも更新された。

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今回追加発表された”After Hours”は、2日通し券を持つ来場者だけが楽しめるスペシャルな時間帯。なお、スーパー登山部のボーカル Hinaは、『JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN』における大橋トリオ出演パートのコーラスにも特別参加する。あわせて、オープニングセレモニーには新富士市長 金指祐樹も参加することが発表された。

“After Hours”では、音楽以外にも夜から朝にかけてのコンテンツが用意されている。同フェスオフィシャルビールの醸造秘話が聞けるアウトドアトークセッションや、“Wonder Culinary”エリアにミッドナイトオープンするネオスナック『スナックかもしか』など、明け方まで続く夜の時間を楽しめる内容に。

朝には、アスレティックトレーナー 田中陽希と挑む早朝10kmトレイルランチャレンジや、手ぬぐい1本で身体を動かすテラノ式手ぬぐい体操を実施。新宿のイタリアン『オステリア ヴィンチェロ』の齋藤克英シェフによるモーニングリゾット（事前予約制）も提供される。

あわせて、オフィシャルグッズも公開された。オフィシャルTシャツは昨年に続きJOURNAL STANDARDとのコラボレーションで制作され、背面には今年の出演アーティスト名がデザインされている。てぬぐいCHILLが手がけるオフィシャルてぬぐいは、大阪府柏原市に伝わる本染め“注染”の技法を用いて職人が一枚ずつ染め上げた仕上がりとなっている。

アウトドアマーケットエリア『WORLDVIEW SESSION』には、北海道から『SOUTH2 WEST8』、『花、太陽、雨』の出店も決定。新作のTシャツやアウトドアグッズ、TACOMA FUJI RECORDSとのコラボアイテムも販売される。

なお、富士市ふるさと納税返礼品としての入場券の取り扱いは、5月24日まで受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）