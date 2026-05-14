トヨタ『ランドクルーザーFJ』発売 450万100円で“月販基準台数”1300台
トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー』（以下ランクル）に新たに“FJ”シリーズをラインアップし、同日から発売した。
【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ
今回、ランクルの3シリーズ（“300”、“70”、“250”）に加え、新たに追加した“FJ”シリーズは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発。「Freedom＆Joy」をコンセプトに、さまざまなライフスタイルを築くお客様一人ひとりが、どこへでも行ける「自由（Freedom）」を手にし、多様な「楽しみ方（Joy）」で人生を豊かに彩るクルマになることを目指した。その実現のために、扱いやすいサイズにしながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承し、つくり込まれている。
どんな道でも「自由」に走り、安心して運転できるオフローダーを目指し、耐久性に優れ信頼度の高いラダーフレームの採用と、優れたホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）による悪路走破性に加え、ホイールベースの縮小により優れた機動性を確保。さらに、高いオフロード走破性を維持しながら、オンロードも含めた日常シーンでの扱いやすさも追求するために、スムーズな走行性能と高い信頼性を持つ2.7Lガソリンエンジン＋6 Super ECTを採用している。
デザインは、ランクル伝統の居住性と積載性を考慮したスクエアなキャビンを継承しながら、サイコロをモチーフとしたアイコニックなデザインを採用するなど「楽しさ」を融合。また、コンパクトなサイズと車両感覚をつかみやすいデザインにより、優れた機動性や取り回し性を実現している。さらにユーザーが自分好みにカスタムを楽しんでいただく用品も設定した。
同モデルのメーカー希望小売価格は、450万100円。月販基準台数は1300台としている。
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今回、ランクルの3シリーズ（“300”、“70”、“250”）に加え、新たに追加した“FJ”シリーズは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発。「Freedom＆Joy」をコンセプトに、さまざまなライフスタイルを築くお客様一人ひとりが、どこへでも行ける「自由（Freedom）」を手にし、多様な「楽しみ方（Joy）」で人生を豊かに彩るクルマになることを目指した。その実現のために、扱いやすいサイズにしながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承し、つくり込まれている。
デザインは、ランクル伝統の居住性と積載性を考慮したスクエアなキャビンを継承しながら、サイコロをモチーフとしたアイコニックなデザインを採用するなど「楽しさ」を融合。また、コンパクトなサイズと車両感覚をつかみやすいデザインにより、優れた機動性や取り回し性を実現している。さらにユーザーが自分好みにカスタムを楽しんでいただく用品も設定した。
同モデルのメーカー希望小売価格は、450万100円。月販基準台数は1300台としている。