お笑い芸人たむらけんじ（53）が14日、Xを更新。カルビーがスナック菓子「ポテトチップス」など主力商品の包装「白黒」の2色に変更すると発表したことを受け、自身が同様のパッケージで商品を販売した過去の経験をつづった。

たむらは焼肉店「炭火焼肉たむら」など飲食チェーンを経営する実業家としても知られる。過去には自身がプロデュースしたスナック菓子「たむらの黒ポテ」「ー赤ポテ」を販売。真っ黒、および真っ赤なパッケージが話題となった。

今回、“白黒化”が発表されたカルビー「ポテトチップス」に対する消費者心理について分析した記事を引用し、「私、真っ黒真っ赤なポテチ売ってました」と言及。「確かにめちゃくちゃ売れました。けど、時間が経つとやはり売れなくなりました」とつづった。

カルビーは12日、中東情勢悪化による一部原材料の調達不安定化を受け、スナック菓子「ポテトチップス」「かっぱえびせん」、シリアル「フルグラ」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白黒の2色にすると発表している。中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっていると伝えられている。