ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東九州道で通行止め 国分IC～末吉財部IC 故障車の影響 東九州道で通行止め 国分IC～末吉財部IC 故障車の影響 東九州道で通行止め 国分IC～末吉財部IC 故障車の影響 2026年5月14日 15時41分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ネクスコ西日本によりますと、鹿児島県内の東九州自動車道で通行止めが発生しています。 末吉財部インターチェンジと国分インターチェンジの間は、故障車のため上下線とも通行止めとなっています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「就寝中に見知らぬ男が室内に入っていることに気づいた」20代女性のアパートへ…住居侵入の疑いで大学生の男（19）を逮捕 鹿児島 顧客から預かっていた車販売代金145万円を横領した疑いで男を逮捕 鹿児島 【九州 天気急変のおそれ】気象庁「落雷と降ひょうに関する気象情報」【雨と発雷確率シミュレーション／九州地方各都市の週間予報】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, 老人ホーム, ホテル, 葬祭, 工場, 老後, 神奈川, 法要, 横浜, 仏壇