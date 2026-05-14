オール巨人、よく通っている道で「初めて気がついた事」レア写真で明かす 「初めて見ました」「見て幸せになりたいな」の声
漫才師のオール巨人（74）が13日、自身のXを更新し、「よく通っている道」で「初めて気がついた事」を明かした。
【写真】オール巨人が公開した「青い郵便ポスト」
「よく通っている道なのに…初めて気がついた事が！」と「青い郵便ポスト」の写真を投稿。「この色のポストを見かけるとラッキーな事があるそうですね…毎日そこを通る人は幸せいっぱいやな さて何かええ事有るんかなあ〜」とつづった。
その後には「青いポストって実は昔からあるんですって 1950年ぐらいから当時は速達郵便専用だったらしいですが 今はそうでは無いそうですが」と、複数の写真を披露した。
ファンからは「青色のポスト初めて見ました」「見て幸せになりたいな」「吹田市内なら他の場所にもいくつかありますよー」など、複数の声が寄せられている。
【写真】オール巨人が公開した「青い郵便ポスト」
「よく通っている道なのに…初めて気がついた事が！」と「青い郵便ポスト」の写真を投稿。「この色のポストを見かけるとラッキーな事があるそうですね…毎日そこを通る人は幸せいっぱいやな さて何かええ事有るんかなあ〜」とつづった。
その後には「青いポストって実は昔からあるんですって 1950年ぐらいから当時は速達郵便専用だったらしいですが 今はそうでは無いそうですが」と、複数の写真を披露した。
ファンからは「青色のポスト初めて見ました」「見て幸せになりたいな」「吹田市内なら他の場所にもいくつかありますよー」など、複数の声が寄せられている。