オール巨人 （C）ORICON NewS inc.

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　漫才師のオール巨人（74）が13日、自身のXを更新し、「よく通っている道」で「初めて気がついた事」を明かした。

【写真】オール巨人が公開した「青い郵便ポスト」

　「よく通っている道なのに…初めて気がついた事が！」と「青い郵便ポスト」の写真を投稿。「この色のポストを見かけるとラッキーな事があるそうですね…毎日そこを通る人は幸せいっぱいやな　さて何かええ事有るんかなあ〜」とつづった。

　その後には「青いポストって実は昔からあるんですって　1950年ぐらいから当時は速達郵便専用だったらしいですが　今はそうでは無いそうですが」と、複数の写真を披露した。

　ファンからは「青色のポスト初めて見ました」「見て幸せになりたいな」「吹田市内なら他の場所にもいくつかありますよー」など、複数の声が寄せられている。