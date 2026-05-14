14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入る強盗傷害事件があり、住人3人がケガをしてこのうち69歳の女性が死亡しました。警察は近くにいた16歳の少年1人の身柄を確保し、ほかに逃走したとみられる人物の行方を追っています。

私は事件のあった住宅の前にいます。この先100メートル以上からこちらまで今も広く規制されている状態です。鑑識とみられる捜査員が頻繁に出入りを繰り返しています。

警察などによりますと、14日午前9時半ごろ栃木県上三川町の住宅から「家族がバールで殴られた」などと通報がありました。

事件当時この家には60代の夫婦がいて、近くで農作業をしていた40代と30代の息子がかけつけたところ、黒い目出し帽を着けた人にバールで殴られたということです。

3人が病院に搬送され富山英子さん（69）の死亡が午前11時前に確認されました。住人は「犯人は駆け足で逃げた」などと話したということです。

また捜査関係者によりますと、警察は現場近くにいた16歳の少年の身柄を確保していて、警察はほかに逃走したとみられる人物の行方を追い、強盗傷害事件として捜査しています。