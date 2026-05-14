１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は５日続落。米国で強めの物価指標を背景に利上げ観測が高まりつつあることや、日銀の早期利上げ観測が広がったことが影響した。



１２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１３日発表の４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でもインフレ圧力の根強さが示されたことで、同日には米長期金利が一時４．５０％と１１カ月ぶりの水準に上昇。原油価格が高止まりするなか、米金利の先高観から債券先物は軟調にスタートした。朝方の売りが一巡したあとは値ごろ感による押し目買いでプラス圏に浮上する場面もあったが、ガソリン価格を抑制する政府の補助金の支出が膨らむとの見方があるなど財政悪化への懸念もあって上値は限定的。この日に財務省が実施した３０年債入札の結果は、投資家需要の強弱を反映する応札倍率が３．４９倍と前回の３．１２倍を上回った半面、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が２２銭と前回（４月７日）の１８銭から拡大したことから相場を押し上げる材料には至らなかった。日銀の増一行審議委員が午後の講演で「景気下振れの兆しがはっきりとした数字で表れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べたことが伝わると、６月会合での利上げを意識した売りが流入し、引け間際に１２８円６４銭をつけた。



先物６月限月の終値は、前日比２１銭安の１２８円６９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．０４５％高い２．６３５％と約２９年ぶりの高水準で推移している。



出所：MINKABU PRESS