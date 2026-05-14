エムエスアイコンピュータージャパンは、ポータブルゲーミングPC『Claw 8 AI+ A2VM』シリーズの特別カラーモデル「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」を、2026年5月21日より順次発売することを発表した。

【画像あり】水色ボディが爽やか！ 特別カラーが確認できる本体外観

本シリーズは、携帯型ゲーム機からより高画質・高フレームレートなPCゲーム体験への移行を狙うユーザーに向けて、画面、拡張性、バッテリー、操作性といった持ち出し用途を意識して設計されたモデル。ライト～ミドル層のPCゲーマーに加え、外出先と自宅の両方で使い分けたい自作PCユーザーも想定している。

ディスプレイには8インチのWUXGA（1,920×1,200）パネルを採用し、リフレッシュレート120HzとVRR（可変リフレッシュレート）に対応。16:10の画面比率により、ゲーム中の視認性のみならずWindows操作やコンテンツ視聴といった日常用途でも扱いやすい設計となっている。

CPUにはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vを採用し、内蔵GPUとして「インテル Arc 140V GPU」を備える。NPUによるAI処理性能は最大47TOPSで、32GBの大容量メモリをCPUにオンパッケージする構成を採る。

インターフェース面では、Thunderbolt 4 Type-Cを2ポート搭載。USB PDによる給電を行いながら、外部モニターやドッキングステーションなどを接続できる構成とした。自宅ではモニターやキーボード、マウスと組み合わせて“ミニPC”のような使い方も想定されている。

8インチモデルには80Whrの大容量バッテリーを搭載するほか、効率的な排熱を狙った「ハイパーフロー強冷クーラー」を採用。入力系にはドリフトフリー・ホールエフェクトスティックを取り入れ、扱いやすさの向上を図った。さらに、特別カラー“Glacier Blue”の採用により、ポータブルデバイスとしての所有感も演出するとしている。

あわせて、特別カラーモデル発売を記念したキャンペーンの実施も発表された。対象期間中に「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」を購入したユーザーに、専用液晶保護ガラスフィルムがプレゼントされる。対象店舗はMSI公式オンラインショップおよびMSIストア楽天市場店。

（文＝リアルサウンドテック編集部）