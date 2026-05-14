シューマイにも肉巻きにも変幻自在！せん切りキャベツのおかず2品【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

キャベツのせん切りと言えば、肉料理のつけ合わせ…だけではありません！　せん切りにしたキャベツは、「皮」に見立ててシューマイにまとわせたり、豚肉でくるんで肉巻きにしたり、いろいろな使い方ができるんです。ということで今回は、今が旬のキャベツをおいしく楽しく食べられるレシピ2品を紹介しましょう。

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■キャベツのレンジシューマイ

皮に見立てたキャベツでしっとり＆ヘルシー

キャベツのレンジシューマイ


＜材料・2人分＞＊1人分292kcal／塩分2.1g

・キャベツ・・・ 大2枚（約120g）＜せん切りにする＞

■A

　└豚ひき肉・・・ 200g

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└こしょう ・・・少々

　└ごま油、酒、水、しょうゆ・・・ 各大さじ1/2

・玉ねぎ・・・1/2個（約100g）＜粗みじん切りにする＞

塩　片栗粉　

＜作り方＞

1．キャベツはボウルに入れ、塩ひとつまみ、片栗粉大さじ1をまぶし、手でギュッともんでやわらかくする。玉ねぎは別のボウルに入れ、片栗粉小さじ2をまぶす。

2．別のボウルにAを順に入れてそのつど練り混ぜる。1の玉ねぎを加えてさらに練り混ぜ、10等分して丸める。

3．1のキャベツをバットに広げ、2を転がしてつける。ギュッと押さえて形を整え、耐熱皿に並べる。

せん切りキャベツをバットに広げ、肉だんごを転がしてつける


4．ラップをかけて600Wで7分レンチンし、そのまま庫内において約5分蒸らす。好みで練り辛子と、しょうゆ、酢を混ぜて添える。

■キャベせんの肉巻き照り焼き

ご飯が進む甘辛味で、お弁当にもぴったり！

キャベせんの肉巻き照り焼き


＜材料・2人分＞＊1人分435kcal／塩分1.7g

・キャベツ・・・ 4枚（約200g）＜せん切りにする＞

・豚ロース薄切り肉 ・・・16枚（約250g）

■A＜混ぜる＞

　└しょうゆ・・・ 大さじ1

　└砂糖、みりん ・・・各大さじ1/2

塩　こしょう　小麦粉　サラダ油　酒

＜作り方＞

1．豚肉2枚を、長辺を少し重ねて縦長に並べ、塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を表面全体に薄くふる。キャベツ1/8 量を手前にのせ、ひと巻きして両端を内側に折り、きつめに巻いて小麦粉を薄くまぶす。残りも同様にする。

2．フライパンに油小さじ2を中火で熱し、1を巻き終わりを下にして並べる。時々転がしながら、全体がこんがりとするまで約3分焼く。

3．酒大さじ1をふってAを回し入れ、照りが出るまでからめる。好みで食べやすく切り、器に盛る。

＊　＊　＊

キャベツのせん切りを「皮」としてシューマイにまとわせるときは、塩もみをしてちょっとしんなりさせたほうが扱いやすくなります。キャベツの緑色が目にも鮮やかなこの2種類のメニューで、食卓を初夏らしく彩ってみてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々