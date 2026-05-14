せん切りキャベツでシューマイ＆肉巻き？！【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
キャベツのせん切りと言えば、肉料理のつけ合わせ…だけではありません！ せん切りにしたキャベツは、「皮」に見立ててシューマイにまとわせたり、豚肉でくるんで肉巻きにしたり、いろいろな使い方ができるんです。ということで今回は、今が旬のキャベツをおいしく楽しく食べられるレシピ2品を紹介しましょう。
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
Instagram@hitotsutsu
■キャベツのレンジシューマイ
皮に見立てたキャベツでしっとり＆ヘルシー
＜材料・2人分＞＊1人分292kcal／塩分2.1g
・キャベツ・・・ 大2枚（約120g）＜せん切りにする＞
■A
└豚ひき肉・・・ 200g
└塩 ・・・小さじ1/3
└こしょう ・・・少々
└ごま油、酒、水、しょうゆ・・・ 各大さじ1/2
・玉ねぎ・・・1/2個（約100g）＜粗みじん切りにする＞
塩 片栗粉
＜作り方＞
1．キャベツはボウルに入れ、塩ひとつまみ、片栗粉大さじ1をまぶし、手でギュッともんでやわらかくする。玉ねぎは別のボウルに入れ、片栗粉小さじ2をまぶす。
2．別のボウルにAを順に入れてそのつど練り混ぜる。1の玉ねぎを加えてさらに練り混ぜ、10等分して丸める。
3．1のキャベツをバットに広げ、2を転がしてつける。ギュッと押さえて形を整え、耐熱皿に並べる。
4．ラップをかけて600Wで7分レンチンし、そのまま庫内において約5分蒸らす。好みで練り辛子と、しょうゆ、酢を混ぜて添える。
■キャベせんの肉巻き照り焼き
ご飯が進む甘辛味で、お弁当にもぴったり！
＜材料・2人分＞＊1人分435kcal／塩分1.7g
・キャベツ・・・ 4枚（約200g）＜せん切りにする＞
・豚ロース薄切り肉 ・・・16枚（約250g）
■A＜混ぜる＞
└しょうゆ・・・ 大さじ1
└砂糖、みりん ・・・各大さじ1/2
塩 こしょう 小麦粉 サラダ油 酒
＜作り方＞
1．豚肉2枚を、長辺を少し重ねて縦長に並べ、塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を表面全体に薄くふる。キャベツ1/8 量を手前にのせ、ひと巻きして両端を内側に折り、きつめに巻いて小麦粉を薄くまぶす。残りも同様にする。
2．フライパンに油小さじ2を中火で熱し、1を巻き終わりを下にして並べる。時々転がしながら、全体がこんがりとするまで約3分焼く。
3．酒大さじ1をふってAを回し入れ、照りが出るまでからめる。好みで食べやすく切り、器に盛る。
＊ ＊ ＊
キャベツのせん切りを「皮」としてシューマイにまとわせるときは、塩もみをしてちょっとしんなりさせたほうが扱いやすくなります。キャベツの緑色が目にも鮮やかなこの2種類のメニューで、食卓を初夏らしく彩ってみてくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々