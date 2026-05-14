1匹9200円！史上最高値のキロ35万円で競り落とされた長良川のアユが、無料で振る舞われました。

【写真を見る】史上最高値1キロ35万円の天然アユ ウナギ店で“無料提供” 1匹にすると9200円…「おいしい、長生きできそう｣ 岐阜･本巣市

（柳瀬晴貴記者）

「スイカのような爽やかな香りがする1キロ35万円の天然アユ。天ぷらとして提供されます」

きょう岐阜県本巣市のウナギ料理店で、長良川でとれた天然アユ38匹の天ぷらが無料で振る舞われました。

史上最高値 1キロ35万円で競り落とされる

このアユは、5月11日に岐阜市の中央卸売市場で行われた初競りで、1キロ35万円の史上最高値で競り落とされたものです。

（客）

「ニュースを見て、35万円のアユが無料でもらえると知っていた」

「おいしい。臭みもなかった。長生きできそうです」

「来年の初競りも最高値に挑戦したい」

（炭焼うなぎ 和亭 吉田知克オーナー）

「物価高など暗いニュースが多い中で、縁起物のアユで楽しんでもらえたら」

オーナーの吉田さんは、「来年の初競りも最高値に挑戦して、地元岐阜を盛り上げたい」と話しています。