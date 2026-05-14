マドンナ、シャキーラ、BTS…北中米W杯決勝ハーフタイムショーの出演者が明らかに！FIFA会長「世界最大級のイベントになる」
国際サッカー連盟（FIFA）が５月14日、今夏の北中米ワールドカップ（W杯）の決勝で行なわれる、ハーフタイムショーに出演するアーティストを発表した。
同大会の決勝は昨夏のクラブW杯決勝と同様、アメリカのニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで、ショーの実施時間は25分程度。イギリス出身のロックバンド『Coldplay』のフロントマン、クリス・マーティン氏が主導することは既に発表されていなか、新たにマドンナ氏、シャキーラ氏、『BTS』の出演が明らかになった。
FIFAはまた、「W杯史上初となるハーフタイムショーは、『FIFAグローバル・シチズン教育基金』を支援するものだ。この画期的な取り組みは、世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーにアクセスできるよう、１億ドルの資金調達を目指している。大会期間中、W杯2026の試合チケット１枚につき１ドルが同基金に寄付される」とも説明した。
なお、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前、ハーフタイムショーについて「単なるショーではなく、世界最大級のイベントになるだろう」と発言。スポーツの枠を超えた体験が目標だと思いを伝えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エルモやBTSが登場！豪華アーティスト発表ムービー
同大会の決勝は昨夏のクラブW杯決勝と同様、アメリカのニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで、ショーの実施時間は25分程度。イギリス出身のロックバンド『Coldplay』のフロントマン、クリス・マーティン氏が主導することは既に発表されていなか、新たにマドンナ氏、シャキーラ氏、『BTS』の出演が明らかになった。
なお、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前、ハーフタイムショーについて「単なるショーではなく、世界最大級のイベントになるだろう」と発言。スポーツの枠を超えた体験が目標だと思いを伝えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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