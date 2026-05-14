大森屋 <2917> [東証Ｓ] が5月14日大引け後(15:45)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常損益は1億0300万円の黒字(前年同期は1100万円の赤字)に浮上したが、通期計画の3億2100万円に対する進捗率は32.1％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の78.8％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益は2億1800万円の黒字(前年同期は8700万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常損益は1億0500万円の赤字(前年同期は1億1900万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-2.7％→-2.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース