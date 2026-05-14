お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が13日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演し、移動の航空機でのエピソードを明かした。

番組にもゲスト出演したフリーアナウンサー古舘伊知郎から誘われ、飲みに行ったという山里。宴は盛り上がり、カラオケにも行ったことを明かした。

明らかに寝不足だったが、翌日は長崎でのトークライブがあり、機内で睡眠を取るつもりだったという。

ところが、席に着くと思わぬ出来事が。「飛行機に乗って、座ってさ、寝ながら行こうかな〜なんて思ったら、“あれ？山里さんですか？”ってなって。“はい”って言って。マスクをカパッと外して、“よしおです。小島よしおです”って」。隣席は、まさかのお笑いタレント小島よしおだったという。

「よしおちゃんって凄く社交的で、“よかったら食べます？”って、鳩サブレーをくれて。“好きなんですよ”って」。過去の共演や、同郷でもある千葉県にまつわるトークなど、小島との話は止まらなかった。「すっごいそのワードをよどみなく、話題を提案し続ける」と感心しつつ、体は睡眠を求めている山里。「マジで番組で会いたかったのよ。寝ようと思っている俺に、こんなうまい司会者を当てられてもさ…って」と本音を打ち明けた。

小島の話は、人気アニメ「ワンピース」にまつわる考察話にまで発展。「そのころには、静岡上空だったんよ。で、初めて言っちゃった。“よしおちゃん、寝ていい？”って」。あらためて小島については「しらふで会ったら、あんな上手なMCはいない」と絶賛しつつ、「あの日はね、寝たかった」と笑わせた。