今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）が初めて取材対応した。

石黒は真矢さんについて「本当に、闘病中も笑顔を絶やさず…。本人が滅入ってると周りも悲しくなっちゃう。でも、いつも本人が誰よりも楽しそうに過ごしていた。周りはそれで勇気をもらっていたので、本当に強く優しい人だなって思います」と回顧。

「自分がめげてたら周りも気分がめげちゃうじゃないか、じゃあ僕は笑顔でいようっていう、その強い心ってなかなかできることではないと私は思っているので。その部分が本当に人間としても素晴らしいなと思って、尊敬してました」と、笑顔を絶やさず闘病を続けた真矢さんへの尊敬を力強く語った。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんを患っていたことを公表。5年9カ月の闘病生活で、7回の手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けながら全国ツアーや東京ドーム公演などで舞台上に立ち続けてきた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍を発表し、闘病していた。3月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。

石黒はその後、お別れの会であいさつ。「本日は、LUNA SEAドラマー真矢、本名・山田真矢のお別れ会にご足労いただき、誠にありがとうございます。生前のご厚誼、本人に代わり厚く御礼申し上げます。2026年2月17日午後6時16分。真矢は家族とメンバー、そして仲間たちに見守られながら、穏やかに息を引き取りました。本人は3月12日の有明アリーナで、原点回帰のヤマハのドラムセットをお披露目し、久しぶりにドラムを叩くことをとても楽しみにしていました。そしてその先に続く5月のツアーからは完全復活を目指し、リハビリと治療に専念しておりました。そんな中での体調の急変、そして逝去となりました。5年と9カ月の長い闘病の中、本人はいつも“幸せだな”と笑顔をくれていました。昨年の脳腫瘍の発表の際も、“それでも幸せだな。できないことが増えても、幸せだな。心が豊かだな”と話してくれました。私はそんな真矢君を心の底から尊敬しています。そして、決して簡単ではない7回の手術と抗がん剤治療、放射線治療。私は苦しい背中を何度も見守ってきましたが、そんな中でも真矢君は振り返って“幸せだな”と周りの人を勇気づけていました。その“幸せだな”の言葉には、生きていることの幸せ、LUNA SEAのメンバーとして音楽を奏でられる幸せ、そして、いつか病気のことを公表する時が来たら、同じ病気で戦っている人たちに、病気と戦いながらでも全国ツアーを完走して東京ドームでのライブができると、そんな希望と夢を与えられると、そんな日を楽しみにしておりました。私はそんなふうに強く優しい真矢君が大好きで、とても誇りに思っています。私が真矢君のファンになってから32年、そして妻としては25年。妻として25年間、真矢君のそばで支えられたことは私の人生の中で一番幸せなことでした。そして25年とだけ聞くと、もしかしたら短いなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこの25年で真矢君から一生分以上の幸せをもらいました。なので、前を向いて、笑顔でしっかり歩んでいこうと思っています。そして、子供たちも大好きで優しい真矢パパ。そしてステージに上がると誰よりも輝く“大スター・真矢”。それに、この子たちには真矢君は世界で一番かっこいい戦う背中を見せ続けてくれました。子供たちもそんな真矢君の背中を思い出さない日はないでしょう。私たち家族は、真矢君の思い出とその背中、思いを胸に精いっぱい生きてまいります。どうか皆様、温かく見守っていただけるとうれしいです。そして、今日はお別れ会ですが、いつも賑やかで楽しいのが大好きな真矢のために、皆様も真矢君を笑顔で送り出していただきたいなと思っております。今日はどうかよろしくお願いいたします」とあいさつ。そう話す目にはうっすら涙が浮かんでいた。

祭壇には真矢さんの思い出の品が飾られた。右側には昨年2月23日の東京ドーム公演で真矢さん本人がドラムソロで叩いたドラムが、中央には最新のドラムセットで、本番では一度も叩くことはなかったドラムが、左側には昨年2月22、23日の東京ドーム公演で、メーンで演奏したドラムが置かれた。

祭壇の花の総数は約7000本。真矢さんが好きな紫色に彩られ、ダリア、トルコキキョウなどが飾られた。