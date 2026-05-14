経団連は１３日、政府が検討を進める働き方改革を巡り、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす「裁量労働制」の適用対象を広げるよう求める提言を発表した。

柔軟な働き方を推進することで、企業の生産性向上を図るのが狙いだ。厚生労働省に近く提言書を提出する。

裁量労働制の対象業務は、弁護士や証券アナリスト、デザイナーなどが行う「専門業務型」と経営戦略を立てる「企画業務型」に限られる。二つの業務型以外の仕事を一部手がけていると制度を利用できない。

提言書では、現行制度は対象範囲が狭く、ほぼ活用されていないと指摘した。非対象業務が混在している場合でも制度を活用できるようにすべきだと主張し、「柔軟で自律的に働ける環境を整備し、『労働時間をベースとしない処遇』を広げることが求められている」と訴えた。

裁量労働制を巡っては、高市首相が柔軟な働き方の拡大に意欲を示しており、厚労省が７〜８月にも制度の運用実態を調査する方針だ。連合など労働者側は「長時間労働を助長させる」として反対しており、労使の溝は埋まっていない。