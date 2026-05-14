「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）

脊髄損傷の大けがから十両に復帰した炎鵬（伊勢ケ浜）が、玉正鳳（片男波）を押し出しで破った。初日から５連勝は、２１年春場所以来５年ぶり。「（５連勝）あるんですか」と目を丸くして一瞬笑顔をのぞかせたが、すぐに「あまり気にせずに、明日から一日一日でまた頑張りたい」と気を引き締めた。

引く相手に対してどんどん前進し、押し出した。最後は自分が前のめりに倒れる形だったが、「相手の足が出ているのが見えた。勝ったな」と勝利を確信。「下がるのが一番よくない。攻める気持ちで行きました」と足を前に出し続けた。

５連勝には「いや〜まさかです」と驚きを隠さず。「一日一番で力を出し切れている」と続けた。中盤戦に向けては「先のことはどうなるか分からない。まずは明日」と足元を見つけた。

炎鵬は、十両だった２０２３年夏場所の９日目に首を痛め、脊髄損傷の重傷を負った。約２週間ほぼ寝たきりの状態を過ごすなど、苦しいリハビリ生活を乗り越え、２４年名古屋場所で復帰。序ノ口から再出発し、今場所で十両に復帰した。