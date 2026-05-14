peco、実家から届いた冷凍おかず＆残りもの活用の息子弁当公開「夏らしいメニュー」「助かりますね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントのpecoが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「真似したいおかずがいっぱい」肉巻き・アレンジ卵焼きなど詰まった息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「実家で使って冷凍して 送ってくれていた アスパラとにんじんの肉巻き」（※原文ママ）をメインに「昨日の残りの 大葉入りたまごやき」や「残りものの やみつきブロッコリー」、鮮やかな黄色のトウモロコシ、ミニトマト、ふりかけご飯が彩りよく盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「助かりますね」「夏らしいメニュー」「真似したいおかずがいっぱい」「栄養バランスもバッチリ」「お弁当開けるのが楽しみになりそう」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「真似したいおかずがいっぱい」肉巻き・アレンジ卵焼きなど詰まった息子弁当
◆peco、実家から届いた冷凍おかず入り弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「実家で使って冷凍して 送ってくれていた アスパラとにんじんの肉巻き」（※原文ママ）をメインに「昨日の残りの 大葉入りたまごやき」や「残りものの やみつきブロッコリー」、鮮やかな黄色のトウモロコシ、ミニトマト、ふりかけご飯が彩りよく盛り付けられている。
◆pecoの投稿に「全部美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「助かりますね」「夏らしいメニュー」「真似したいおかずがいっぱい」「栄養バランスもバッチリ」「お弁当開けるのが楽しみになりそう」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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