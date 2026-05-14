EVNNEケイタ、実妹2人と共演「最強の3兄妹」「寺園3兄妹推し」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）の公式TikTokが12日、更新。日本人メンバー・ケイタ（KEITA）が、9日に千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」 にて共演したH//PE Princess（ハイププリンセス）のリノ、同イベントでEVNNEのバックダンサーを務めたレナとの動画を公開し、3兄妹の共演に注目が集まっている。
【写真】K-POPグループ日本人メンバー、実妹と共演
EVNNE公式TikTokにて、ケイタと実の妹である2人がEVNNEの「Backtalk」の曲に合わせて踊る動画を公開。動画の最後には、3人で顔を寄せ合い、笑顔で肩を組む姿が映っている。また、同日、H//PE Princess公式TikTokでも、3人のダンス動画が公開。H//PE Princessの楽曲「Stolen」に合わせて息の揃ったダンスを披露している。
リノはU-NEXTで独占配信中の日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar : HIP POP Princess」にて、デビューメンバーに選ばれた。H//PE Princessは、日本と韓国、両国の音楽レーベルに所属し、5月27日に1st Mini Album「17.7」でデビュー予定。アジアを超え世界を舞台に活動予定である。
この投稿には、「最強の3兄妹」「寺園3兄妹推し」「兄妹の共演が見られるなんて」「ケイタくん嬉しそう」と共演を祝う声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆EVNNEケイタ、3兄妹コラボダンス動画を公開
EVNNE公式TikTokにて、ケイタと実の妹である2人がEVNNEの「Backtalk」の曲に合わせて踊る動画を公開。動画の最後には、3人で顔を寄せ合い、笑顔で肩を組む姿が映っている。また、同日、H//PE Princess公式TikTokでも、3人のダンス動画が公開。H//PE Princessの楽曲「Stolen」に合わせて息の揃ったダンスを披露している。
リノはU-NEXTで独占配信中の日韓合同オーディション番組「Unpretty Rapstar : HIP POP Princess」にて、デビューメンバーに選ばれた。H//PE Princessは、日本と韓国、両国の音楽レーベルに所属し、5月27日に1st Mini Album「17.7」でデビュー予定。アジアを超え世界を舞台に活動予定である。
◆3兄妹の共演にファンから反響
この投稿には、「最強の3兄妹」「寺園3兄妹推し」「兄妹の共演が見られるなんて」「ケイタくん嬉しそう」と共演を祝う声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】