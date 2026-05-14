子猫と先住猫が初めて顔を合わせた日。体をグッと引いて警戒する子猫に対して、先住猫が取った行動とは…？

2匹の微笑ましい初対面の様子を収めたリール動画は20.6万再生を突破し、「早く仲良しさんになれるといいね」「癒される」といった声が上がっています。

【動画：警戒心MAXの『新入り子猫』に……先住猫が見せた『優しい対応』が尊すぎる】

はじめての対面、興味津々のちくわくん

Instagramアカウント『_itawasa_』に投稿されたのは、新入り子猫の「わさび」くんが先住猫の「ちくわ」くんと初めて会った日の記録です。

1年違いで迎えられた2匹が出会いの瞬間を迎えたある日。初めて見る大きい猫に対して腰が引けている様子のわさびくんに対し、ちくわくんは最初から興味津々の様子だったといいます。距離を保ちながらもじっと観察したり、少しずつ近づいたりと慎重に様子をうかがっていたそうです。

警戒心MAXのわさびくん

見慣れない相手に緊張気味のわさびくんですが、体をこわばらせながらも、視線はしっかりちくわくんを追っているようです。

顔を近づけられると驚いたように身を引き、ついには小さな前足でパンチを繰り出す場面も見られたとか。おっかなびっくりながら、自分なりに距離を守ろうとしている様子が伝わってきます。

ちくわくんは、わさびくんから威嚇やパンチを受けても強引に迫ることなく、そっと手で触れる程度の優しいアプローチを続けていたといいます。

優しさがつないだ2匹の距離

ちくわくんの落ち着いた態度が安心感につながったのか、のちに2匹の距離はあっという間に縮まったそうです。ぎこちないやり取りから始まった関係でしたが、仲良くなってくれたという2匹に飼い主さんも安心したといいます。

投稿には、「（ちくわくんの）ちょっとタッチ、優しいな」「チビちゃんの方が強そう！！早く仲良しさんになれるといいね」「怖がらなくて、大丈夫だよって、優しく伝えているみたい♡」「かわいすぎー癒されました♡」と様々なコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『_itawasa_』では、すっかり仲良くなったちくわくんとわさびくんのほのぼのとした日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『_itawasa_』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。