今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるお留守番中の猫ちゃん。投稿主さんが見守りカメラで様子を確認していたところ、猫ちゃんはあることをし始めたのだとか。その内容とは…。投稿はThreadsにて、8.1万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。

【動画：『見守りカメラ』を覗いてみると…『留守番中の猫』がしていた『まさかの行動』】

見守りカメラを覗いてみると…

今回、Threadsに投稿したのは「猫まみれ」さん。

暖かい日差しが差し込むとある春の日。投稿主さんは部屋に設置していた見守りカメラの映像を確認していたそうです。すると、そこにはお部屋でお留守番していた猫ちゃんの姿が。しかし、この猫ちゃん、ただお部屋にいただけではなかった模様。

なんと、お気に入りのベッドをくわえたかと思いきや、ズルズルと移動を開始。まさかの模様替えをし始めたそうです。ベッドは部屋中を引きずり回され最終的に日当たりがいい場所へと運ばれたそうです。もしかしたら、日当たりに納得できず、ベッドを動かしたかったのかもしれませんね。

模様替えし始めた猫ちゃんに癒される方が続出

突然、お部屋の模様替えを始めた今回の猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「陽があたる場所が良かったかな？」「気に入った場所にベッドが置けると良いですね」「春ですもんね。ネコ様だって模様替えしたくなりますよね」などの声が多く寄せられていました。多くの方が春先の猫ちゃんの微笑ましい行動に、心癒されたようですね。

Threadsアカウント「猫まみれ」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。たくさんの猫たちの投稿はどこを見ても可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「猫まみれ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。