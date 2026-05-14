猫が命を落としかねない『超危険な場所』4選

室内は安全と思われがちですが、猫にとっては思わぬ事故が起きやすい場所もあります。普段からいる場所ほど、油断で危険が生じやすくなります。まずは、注意したい代表的な場所を確認しておきましょう。

1.キッチン

まず挙げられるのは、コンロやシンクなどがあるキッチン。キッチンは猫にとって非常に危険が多い場所。調理中のコンロはもちろん、熱い鍋やフライパン、電気ポットなど、やけどの原因になるものが多くあります。猫は高い場所に登る習性があるため、カウンターやコンロの上に飛び乗り、事故につながることもあるでしょう。

また、包丁や調理器具も危険です。猫がぶつかった拍子に刃物が落ちたり、食器が割れて破片でけがをする可能性もあります。さらに、人間の食材の中には猫にとって有害なものもあり、誤って口にすると中毒を起こすリスクもあります。

調理中だけでなく、火を止めた直後のコンロや鍋に乗ってやけどするケースもあります。キッチンは短時間でも目を離すと猫が事故を起こしやすい場所といえます。

2.お風呂

続いて、お風呂場も猫にとって危険な場所のひとつです。浴槽に水が残っている状態で猫が落ちると、自力で出られず溺れてしまう可能性があります。特に子猫や高齢猫は体力が少なく、短時間でも危険です。

また、浴室の床は滑りやすいので、濡れた状態で高い場所に飛び乗ろうとして失敗することもあるかもしれません。その他、シャンプーや洗剤をなめてしまう事故にも注意が必要です。

他にも、洗濯機を浴室付近に置いている家庭では、猫が洗濯機の中に入り込む事故も考えられます。気づかずに動かすと重大な事故につながるため、お風呂まわりは入浴後も含め、扉を開けっぱなしにしないことが重要です。

3.高い場所

猫は高い場所を好みますが、必ずしも安全とは限りません。不安定な棚や家具の上は、落下事故の原因になります。物が多く置かれている場所だと、足場が崩れてバランスを崩すこともあるでしょう。

冷蔵庫の上やタンスの上などは高さがあるため、落ちたときの衝撃もそれなりに大きいです。若い猫でも着地に失敗することがあり、高齢猫や体調が悪い猫では骨折などの危険も高まります。

また、窓際の高い場所も注意が必要。網戸に寄りかかって外を見ているうちに、網戸が外れて転落するかもしれません。高い場所は猫にとって魅力的な反面、環境によっては危険になりやすいポイントなのです。

4.観葉植物の近く

意外かもしれませんが、観葉植物の近くにも命の危険があります。観葉植物の中には、猫にとって有害な種類があります。葉や茎をかじることで中毒症状を起こし、嘔吐や下痢、重い場合は命に関わることもあります。

猫の中には植物の葉を遊び道具として扱う子もおり、知らないうちに口にしてしまうケースも少なくありません。観葉植物は見た目の癒やしになる一方で、猫にとっては注意が必要な存在なのです。

事故を防ぐ対策

猫の事故を防ぐためには、危険な場所に近づけない物理的な工夫が重要です。キッチンに入れないようゲートを設置する、調理中は扉を閉めるなど、物理的に行動範囲を制限する方法が効果的です。高さのある場所でも難なく越えられるため、猫の特性を理解したうえで対策しましょう。

お風呂場は使用後に必ず扉を閉め、浴槽に水を残さないようにしましょう。洗濯機の中も使用前に確認する習慣をつけると安心です。浴室や洗面所は猫が入り込みやすいため、普段から注意しておくべきです。

続いて高い場所については、不安定な家具の上に物を置かないことが大切です。滑りやすい場所にはマットを敷くなど、落下しにくい環境を整えます。網戸にはロックを付けるなど、転落防止の対策も必要です。

最後に観葉植物の対策。観葉植物を置く場合は猫に安全な種類のみを置く、もしくは猫が届かない場所へ移動します。危険になりそうなものは、事前に取り除く意識が重要です。

まとめ

室内には、猫が命を落としかねない危険な場所がいくつもあります。猫は好奇心から思わぬ行動を取るため、安全と思い込まず環境を見直すことが大切。事故を未然に防ぐためにも、今回の記事を参考に、日頃から危険な場所を把握し、対策を行っておきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)