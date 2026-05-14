北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。これまでも数々のドラマが生まれてきた運命の１日。８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本代表のメンバー２６人が決定する。

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▼９８年フランス大会

岡田武史監督による「外れるのは【カズ】、三浦カズ」というフレーズは後世に語り継がれるものとなったが、正式には「外れるのは市川、カズ、三浦カズ、それから北澤。３選手です」というものだった。

２５人が参加したスイスでの事前合宿から３人の落選はあらかじめ決まっていたが、岡田監督の「カズ外し」は大きな話題となった。

▼０２年日韓大会 【中山雅史】、【秋田豊】の２人が精神的支柱として「サプライズ選出」。一方で【中村俊輔】が「サプライズ落選」となった。

背番号１０を任されてきた俊輔の落選は波紋を呼び、日本協会に怒りの抗議電話が殺到する事態に。なおトルシエ監督は試合視察のため会見を欠席しており、発表１５分前にリストを協会側に通達、幹部が２３人を読み上げる形で行われた。

▼０６年ドイツ大会 腰痛を抱えながらもメンバー入りが見込まれていた【久保竜彦】が万全ではないと判断され、「サプライズ落選」。久保に代わる形で【巻誠一郎】が招集された。「…ヤナギサワ、タマダ、マキ」とジーコ監督が巻の名前を読み上げると、会見場は騒然となった。

▼１０年南ア大会 最大のサプライズは、ＧＫの３番目に【川口能活】が呼ばれたこと。当時の川口はけがで離脱しており、Ｗ杯イヤーは１度もベンチ入りしていなかった。若いチームのまとめ役を川口に託し、また守備的な戦いを想定してＦＷ５番手に【矢野貴章】を抜てきしたことも話題を呼んだ。

▼１４年ブラジル大会 【細貝萌】が落選となり、得点パターンの多様化を優先する形で【大久保嘉人】が「サプライズ招集」。Ｊリーグで得点を量産しながら、なかなか代表でのプレー機会が与えられてこなかったストライカーに白羽の矢が立った。

▼１８年ロシア大会 ハリルホジッチ体制で出場機会を失っていた【本田圭佑】、【香川真司】、【岡崎慎司】の３人は西野朗体制で返り咲く形で選出。ハリル氏に重宝された【井手口陽介】、【久保裕也】らは外れた。

▼２２年カタール大会 予選突破功労者で、ともにロシア大会でゴールを決めた【大迫勇也】、【原口元気】が「サプライズ落選」。ドイツ、スペインとの同組が決定し、前田大然を１トップに据えるハイプレス戦術に舵を切ったことで、実力者２人の居場所はなくなってしまった。

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けが人続出もあり、メンバー予想の難易度が過去最高クラスとなっている今大会。どんな２６人になったとしても、相応の議論が巻き起こるだろう。果たして誰の名前が列島を沸かせるのか。そして、誰の名前がないことで、騒然となるのか。日本サッカー界にとって８度目となる運命のＷ杯メンバー発表は、１５日の午後２時から行われる。（岡島 智哉）