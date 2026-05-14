『サントリー黒烏龍茶』と油そばのコラボ店舗オープン 30秒間トッピング押し放題“無双食券機”で250万通りのマシマシ体験も
サントリービバレッジ＆フードは、『サントリー黒烏龍茶OTPP』と横浜の名店・中華そば 高野のコラボレーションによる油そば屋「黒烏龍亭」を、29日から3日間限定で東京・渋谷サクラステージ404kitchenにオープンする。
【写真】カオス盛も…変わり種のトッピングは250万通り
同イベントでは、全24種類のトッピングを30秒間押し放題で選べる“無双食券機”を設置し、自分好みの「食券無双油そば」を楽しめる。行列が絶えない横浜の名店として知られる「中華そば 高野」だが、「マシマシ油そばと黒烏龍茶との相性抜群のタッグをお届けしたい」という担当者の熱い思いから実現した。
目玉となる“無双食券機”では、温玉や豚バラチャーシュー、エビフライといった定番から、トリュフ卵黄ソース、冷凍カットイチゴなどのユニークなものまで、全24種類のトッピングを30秒間好きなだけ選べる。トッピングの組み合わせは250万通り以上に及び、まるでビュッフェのように自分だけのオリジナルマシマシ油そばを作ることができる。
人気ラーメンYouTuberのSUSURUが考案したおすすめトッピングコース「SUSURU盛」も公開された。SUSURUは「高野さん渾身の油そばはそのままでも絶品ですが、カスタムで可能性は無限大。『SUSURU盛』はパンチ重視で具材を豪快にトッピングし、食べ応えのあるアレンジに仕上げました」と語る。また、「こってり油そばとサッパリした味わいの黒烏龍茶は相性抜群」と、その食べ合わせの妙をアピールした。
「中華そば 高野」の代表を務める高野伸伍氏は、「油そば×時間内食券押し放題というスタイルが初チャレンジで、お客様の反応が楽しみ」と期待を寄せる。さらに、「サントリー黒烏龍茶と一体となりイベントを創り上げ、お客様に『驚き』と『笑顔』を届けます」と意気込みを語った。
会場では、油そばと黒烏龍茶のセットが2500円で提供され、特典としてオリジナル「黒烏龍茶食券キーホルダー」のプレゼントも用意されている。『サントリー黒烏龍茶OTPP』は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える特定保健用食品だ。脂っこい食事を楽しみながら、体への配慮もできる組み合わせとして提案している。
【写真】カオス盛も…変わり種のトッピングは250万通り
同イベントでは、全24種類のトッピングを30秒間押し放題で選べる“無双食券機”を設置し、自分好みの「食券無双油そば」を楽しめる。行列が絶えない横浜の名店として知られる「中華そば 高野」だが、「マシマシ油そばと黒烏龍茶との相性抜群のタッグをお届けしたい」という担当者の熱い思いから実現した。
人気ラーメンYouTuberのSUSURUが考案したおすすめトッピングコース「SUSURU盛」も公開された。SUSURUは「高野さん渾身の油そばはそのままでも絶品ですが、カスタムで可能性は無限大。『SUSURU盛』はパンチ重視で具材を豪快にトッピングし、食べ応えのあるアレンジに仕上げました」と語る。また、「こってり油そばとサッパリした味わいの黒烏龍茶は相性抜群」と、その食べ合わせの妙をアピールした。
「中華そば 高野」の代表を務める高野伸伍氏は、「油そば×時間内食券押し放題というスタイルが初チャレンジで、お客様の反応が楽しみ」と期待を寄せる。さらに、「サントリー黒烏龍茶と一体となりイベントを創り上げ、お客様に『驚き』と『笑顔』を届けます」と意気込みを語った。
会場では、油そばと黒烏龍茶のセットが2500円で提供され、特典としてオリジナル「黒烏龍茶食券キーホルダー」のプレゼントも用意されている。『サントリー黒烏龍茶OTPP』は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える特定保健用食品だ。脂っこい食事を楽しみながら、体への配慮もできる組み合わせとして提案している。