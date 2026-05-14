自転車の交通ルール違反に「青切符」が導入され1か月が経過しましたが、全国の自転車の指導取り締まり状況が14日、発表されました。



新潟県では4月、合わせて11件の違反取り締まりがあったことがわかりました。



県警によりますと、県内で4月に「青切符」による取り締まりでもっとも多かったのは、「携帯電話のながら運転」で10件、次いで「一時不停止」1件の合わせて11件です。





◆即「青切符」の対象となる3つの違反

県内で違反者が多かったのは新潟市で、違反者の年代でみますと、10代から20代の若い世代が多くなっているということです。スマートフォンなどを利用しながら運転する”ながら運転”は違反が認められた場合、反則金1万2000円となります。

重大な事故につながるおそれのある次の3つは、即「青切符」の対象となります。



■ながらスマホ（運転中にスマホなど使用）

■遮断踏切立ち入り（警報が鳴り遮断機が下りている踏切に立ち入る）

■ブレーキのない自転車を運転（自転車制動装置不良）



この3つの違反についてはこれまでも取り締まりの対象となっていましたが、2026年4月からは違反を認知した場合、指導警告せずに即「青切符」が交付されます。113種類の違反行為が対象となっていますが主な反則金は以下の通りです。



・ながらスマホ 1万2000円

・放置駐車違反 9000円

・遮断踏切立ち入り 7000円

・信号無視 6000円

・右側通行 6000円

・傘を差したりイヤホンを使用しながらの運転 5000円

・一時不停止 5000円

・自転車制動装置不良（ブレーキ不良） 5000円

・夜間の無灯火運転 5000円

・2人乗りや並走するなど 3000円



県警は「自転車は『車の仲間』であるということを改めて認識し安全運転に努めてほしい」と話し注意を呼び掛けています。



「青切符」は、自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいることから、2026年4月から導入された制度です。これまで、自転車の交通違反は「赤切符」などの刑事手続きで処理されていましたが、「青切符」では納付書で反則金を納めれば、取り調べや裁判は免れ、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。ただし期日までに反則金を納めないと刑事手続きに移行することになります。