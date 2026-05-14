元日向坂４６の松田好花が１４日、東京・下北沢の本多劇場で舞台「はがきの王様」（松岡昌宏主演、２４日まで）の初日を迎え、公演前に取材会と公開ゲネプロを行った。

深夜ラジオにのめり込む“ハガキ職人”だった男（松岡）が、大人になって熱情の日々を取り戻す人間ドラマ。高校生役を演じる松田は「方言や言葉遣いにも注目して見ていただけたらと思う。舞台は７年ぶりになるんですが、歴史ある本多劇場で、そして大好きなラジオを題材にした舞台に挑戦できることがありがたい。一回一回大切に演じたい」と熱っぽく語った。

現役のニッポン放送「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）０（ＺＥＲＯ）」パーソナリティーでもあり「私が令和で務めさせていただいているＡＮＮと違い、昭和のＡＮＮはこういう感じだったのかなと思いをはせながら、時代の変化を感じてもらえる」と内容に触れてアピールした。

稽古序盤の４月中旬に行った「本読み」を振り返った際には「松岡さんが『４月中にセリフ（が頭に）入ればいいよね』とおっしゃっていたんですけど、３日後ぐらいには完璧に入ってて…」と驚がく。「テスト勉強してないと言いながらめっちゃいい点取る人を思い出して身が引き締まった」と笑わせていた。