◆男子ゴルフツアー 関西オープン 第１日（１４日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）

国内男子ツアー３０勝で永久シード保持者の倉本昌弘（フリー）がレギュラーツアーで１４年ぶりとなるイーグルを奪い、ツアー歴代２位の年長記録（７０歳２４７日）を達成した。

後半の１３番パー５（５２５ヤード）。残り２４２ヤードから４ウッドで放った第２打はグリーン左カラーにつけ、約６ヤードのアプローチが直接カップインした。２０１２年の「とおとうみ浜松オープン」２日目の１３番以来、１４年ぶりとなるイーグル。７０代では２０年に中日クラウンズ第２日の１１番で決めた杉原輝雄さん（７２歳３２０日）以来、２人目の達成となった。

レギュラーツアーの出場は、今大会と８月のＫＢＣオーガスタを最後に“撤退”することを表明している。ツアー歴代最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）に続くツアー史上２人目となる年齢以下のスコアで回る「エージシュート」を狙っており「レギュラーツアーで（エージシュートを）出せれば」と気合十分だ。

初日は１イーグル、１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーで３オーバーの７３で終えた。杉原さんが持つ最年長予選通過記録（６８歳３１１日）の更新に向けて「予選は通過したい。杉原さんの最年長記録を更新したい」と勝負の２日目に臨む。