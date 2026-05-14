巨人は１４日、４月の「ＪＥＲＡ セントラル・リーグ公式戦２０２６」の主催試合（地方含む）で、チームを勝利に導いたヒーロー選手や記録達成者が透明のアクリル板に直筆サインした「ヒーローズプレート」を、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品すると発表した。

社会貢献活動「Ｇ ｈａｎｄｓ」の一環で、今回出品する計６枚のプレートには、２１日の長野、２２日の前橋（ともに中日戦）で、いずれもチームを勝利に導く殊勲打がプロ初打点となった平山功太内野手、石塚裕惺内野手らの雄姿が刻まれている。

チャリティーオークションは、１５日（金）正午から開始。収益金は、被災地復興支援や社会福祉活動などの寄付に充てられる。

▽出品するヒーローズプレート

・４月４日（土） 増田陸、浦田俊輔

・４月５日（日） 大城卓三、井上温大

・４月１０日（金） トレイ・キャベッジ、竹丸和幸

・４月２１日（火） 平山功太（プロ初打点）

・４月２２日（水） 石塚裕惺（プロ初打点）、竹丸和幸

・４月２９日（水・祝） 竹丸和幸、岸田行倫

詳細は球団公式ホームページまで。