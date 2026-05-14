平山選手のヒーローズプレート（球団提供）

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　巨人は１４日、４月の「ＪＥＲＡ　セントラル・リーグ公式戦２０２６」の主催試合（地方含む）で、チームを勝利に導いたヒーロー選手や記録達成者が透明のアクリル板に直筆サインした「ヒーローズプレート」を、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品すると発表した。

　社会貢献活動「Ｇ　ｈａｎｄｓ」の一環で、今回出品する計６枚のプレートには、２１日の長野、２２日の前橋（ともに中日戦）で、いずれもチームを勝利に導く殊勲打がプロ初打点となった平山功太内野手、石塚裕惺内野手らの雄姿が刻まれている。

　チャリティーオークションは、１５日（金）正午から開始。収益金は、被災地復興支援や社会福祉活動などの寄付に充てられる。

▽出品するヒーローズプレート

・４月４日（土）　増田陸、浦田俊輔

・４月５日（日）　大城卓三、井上温大

・４月１０日（金）　トレイ・キャベッジ、竹丸和幸

・４月２１日（火）　平山功太（プロ初打点）

・４月２２日（水）　石塚裕惺（プロ初打点）、竹丸和幸

・４月２９日（水・祝）　竹丸和幸、岸田行倫

　詳細は球団公式ホームページまで。