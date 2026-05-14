44kgを維持中？共演俳優が驚愕したIUの衝撃の食事法「海苔巻き一切れを30分以上…」

俳優ソン・ジュノが、歌手兼女優IUの衝撃的な1食に驚愕したと告白した。

最近、韓国で放送されたSBSラブFM『ユ・ミンサンの腹ペコラジオ』（原題）には、俳優ソン・ジュノ、女優キム・ソヒョン夫婦がゲスト出演した。

【写真】IUがダイエットにこだわる理由

ソン・ジュノとキム・ソヒョンは、現在放送中のMBCドラマ『21世紀の大君夫人』にて、俳優ピョン・ウソク演じる主人公の両親、ヒジョン大王とウィヒョン王后を熱演。実生活でも夫婦の2人が、劇中でも夫婦として共演した。

ソン・ジュノは、番組で「IUさんが僕の隣に座ってメイクしてもらっていた。すごく嬉しくて『ファンです』と挨拶したら『はい〜』と返された。そのため、『どうして僕に対して照れているんだろう？』なんて思った」と語り、笑いを誘った。

（写真＝SBSラブFM）上段左：ソン・ジュノ

続けて、彼は「食事の時間になっても、IUさんは食べていないみたいだった。キンパ（海苔巻き）を食べていたのだが、すぐ隣でメイクをしてもらいながら座っていたので、どうしても目に入ってしまった。30分以上、ずっと口を動かしてモグモグ食べていた」と説明。

加えて、「とても細くて小柄だけど、『意外とたくさん食べるんだな』と思っていた。すると、『お疲れ様です』と言って出ていった後、キンパがそのまま残っていた。キンパ一切れを口に入れて、30分間ずっと噛んでいたのだ」と当時を振り返り、周りを驚かせた。

芸能界を代表する小食のIUは、最近出演した親友で女優のユ・インナのYouTubeコンテンツ『ユ・インラジオ』（原題）でも、「今日はリンゴとブルーベリーを食べた」と明かした。

ユ・インナから「鳥の餌か何かを食べたの？」として、「そんなにちょこちょこ食べて大丈夫か」と聞かれたものの、普段から体重44キロを維持している彼女は、「だからお腹から音が鳴るかもしれない」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。