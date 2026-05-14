桃井かおり「野菜のお残り総参加」蛤の塩焼きそば公開「豪快で美味しそう」「お庭でパクチー育ててるの素敵」と話題
【モデルプレス＝2026/05/14】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月13日、自身のInstagramを更新。手作り焼きそばを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LA在住の有名女優「野菜たっぷりで最高」残り物野菜食べ切りの豪快塩焼きそば
桃井は「蛤の塩焼きそば」とつづり、自宅で作った焼きそばの写真を投稿。具だくさんの焼きそばに味噌汁が並び「野菜のお残り総参加。お庭のパクチーも飛び入り。お約束のお野菜食べ切り〜」と、残り物の野菜を活用した食卓であることを明かしている。
この投稿には「お庭でパクチー育ててるの素敵」「野菜たっぷりで最高」「豪快で美味しそう」「食べ切りアイデアありがたい」「彩りが綺麗」「ヘルシーで真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の有名女優「野菜たっぷりで最高」残り物野菜食べ切りの豪快塩焼きそば
◆桃井かおり、野菜たっぷり蛤の塩焼きそば披露
桃井は「蛤の塩焼きそば」とつづり、自宅で作った焼きそばの写真を投稿。具だくさんの焼きそばに味噌汁が並び「野菜のお残り総参加。お庭のパクチーも飛び入り。お約束のお野菜食べ切り〜」と、残り物の野菜を活用した食卓であることを明かしている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「お庭でパクチー育ててるの素敵」「野菜たっぷりで最高」「豪快で美味しそう」「食べ切りアイデアありがたい」「彩りが綺麗」「ヘルシーで真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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