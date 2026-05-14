【COMBAT ARMORS MAX32 1/72 アビテート T10B ブロックヘッドVer. GT】 予約期間：5月13日～6月24日 発送：10月予定 価格：6,820円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX32 1/72 アビテート T10B ブロックヘッドVer. GT」の予約を6月24日まで受け付けている。価格は6,820円。商品の発送は10月の予定。

本商品は、太田垣康男氏が描くコミックス「Get truth 太陽の牙ダグラム」より、地球連邦軍の量産型CBアーマー「ブロックヘッド」を1/72スケールでプラモデル化したもの。大型CBアーマーとして全体的にボリュームアップしており、ダグラムやラウンドフェイサーよりも一回り大きいサイズ感で迫力がある。

各色に分けられたパーツとデカールにより、無塗装でもコミックスで活躍するブロックヘッドに近い姿を組み上げられる。武装としてマグランチャー、6連装ミサイルポッドが付属する。キャノピーにはクリアパーツを使用。接着剤不要のスナップフィットモデルで、水転写デカールが付属する。

(C)太田垣康男/小学館 (C)SUNRISE