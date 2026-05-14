【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

S14（エスワンフォー）は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、アクションフィギュア「COBRA ＋ AIR BIKE 1/8」の彩色見本を展示している。発売は9月を予定しており、価格は44,000円。

今回イベント会場の同社ブースにて、「スペースコブラ」より「コブラ」の1/8スケールアクションフィギュアを展示しており、真っ赤なスーツを纏って、サイコガンを支えるコブラの姿や、赤色のエアバイクにまたがる姿、差し替え用の手や腕パーツなどのオプションパーツをそれぞれ確認することができた。

また本製品では、限定販売の特別仕様として、紫のスーツを纏ったコブラも用意されており、彩色見本が展示されていた。

限定販売特別仕様