14日も急な雷雨に注意。これまでの一日の天気を振り返ります。

■午前中から各地で雷雨に 午後も天気の急変には要注意

14日（木）は高気圧に覆われて、日中は広い範囲で日差しが届きました。前日に続いて上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定となっています。午前中から所々で雨雲がわきはじめ、房総半島や神奈川県西部など関東南部で雷雨となりました。

夕方以降は、関東北部山沿いで雨雲が発生しやすく、夜にかけて関東の平野部に流れ込んでくるおそれがあります。帰宅時間帯の急な雨には注意が必要です。

■熊本の鹿北で今年全国一番の暑さ 真夏日地点数は今年最多に

西日本や東日本を中心に気温が上がり、熊本の鹿北では31.6℃と今年全国で一番の暑さとなりました。佐賀や熊本でも30℃を超えて、今年初めての真夏日となっています。

午後3時までに全国15地点で真夏日となり、真夏日地点数は今年初めて二桁台となりました。名古屋や大阪は今年一番の暑さで、東京では4日連続の夏日となっています。季節外れの暑さが続いていますので、熱中症にはお気をつけください。

北日本は冷たい空気が入り、前日より大幅に気温が下がっています。青森や仙台では5日ぶりに最高気温が20℃に届かず、前日との差が大きかった太平洋側では、肌寒いと感じた方も多かったようです。

【14日の最高気温】午後3時まで

青森 18.8℃ 5日ぶりの20℃未満

仙台 16.5℃ 5日ぶりの20℃未満

新潟 19.5℃ 5日ぶりの20℃未満

東京 25.6℃ 4日連続の夏日

名古屋 28.7℃ 今年一番の暑さ

大阪 28.1℃ 今年一番の暑さ

山口 30.5℃ 今年初の真夏日

佐賀 30.4℃ 今年初の真夏日

熊本 30.3℃ 今年初の真夏日

鹿北（熊本） 31.6℃ 今年全国一番の暑さ

■先島諸島では警報級の大雨のおそれ

梅雨前線は大陸から先島諸島付近に延びていて、夜は前線の活動が活発になり大気の状態が非常に不安定となるでしょう。15日明け方にかけては激しい雷雨となり、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や川の増水や氾濫、低地の浸水などに十分にご注意ください。

【24時間の雨の予想】15日朝まで多いところ

石垣島地方 80ミリ

与那国島地方 60ミリ

気象予報士 澤 麻美