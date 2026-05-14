蜷川実花、両親のなつかしい2ショット写真を披露「父と母の若い時の写真。仲良しねぇ」 父は蜷川幸雄さん
カメラマンで映画監督の蜷川実花（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。父で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）と、母で元俳優・キルト作家の蜷川宏子さんの若かりし頃のなつかしい2ショット写真を披露した。
【写真】「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚き」両親のなつかしい夫婦2ショット披露の蜷川実花
実花は「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真。仲良しねぇ。幸せそうな2人を見てニコニコしながら過ごした父の命日でした。もう亡くなって10年、時がたつのははやいなぁ」と、父・幸雄さんの節目となる命日に想いを馳せた。
コメント欄には「可愛い2人」「ママ変わんないのがすごい」「とても懐かしい」「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚き」などの声が寄せられている。
【写真】「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚き」両親のなつかしい夫婦2ショット披露の蜷川実花
実花は「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真。仲良しねぇ。幸せそうな2人を見てニコニコしながら過ごした父の命日でした。もう亡くなって10年、時がたつのははやいなぁ」と、父・幸雄さんの節目となる命日に想いを馳せた。
コメント欄には「可愛い2人」「ママ変わんないのがすごい」「とても懐かしい」「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚き」などの声が寄せられている。