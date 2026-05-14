女子柔道48キロ級で00年シドニー、04年アテネオリンピック（五輪）金メダルの谷亮子さん（50）が14日、インスタグラムを更新。通算300号本塁打を放った巨人坂本勇人内野手（37）を祝福した。

坂本勇は前日13日の広島戦（福井）で劇的なアーチを描いた。1点ビハインドの12回1死一、二塁。通算300号となる逆転サヨナラ3ランを放った。通算300本塁打は史上48人目、生え抜きでは7人目の快挙。谷さんは「通算300号本塁打！！大記録達成、本当におめでとうございます。興奮冷めやらぬー」と祝福し、「劇的で、なんて美しいホームランなのでしょう。坂本選手のメモリアルアーチは通算300号本塁打にふさわしい12回サヨナラ逆転3ランという勇気と希望を与える完璧なホームランです」と絶賛した。

また、「ずっと大切にしている1枚」として、14年前に読売巨人軍ファン感謝祭に家族で招かれた際に撮影されたという、幼いころの息子2人とともに当時23歳の坂本と並んだ写真をアップ。「すでにこの頃から巨人軍のスーパースタ一選手として大活躍中で当時、谷からも勇人は優しくて男気があり潔しのとても素晴らしい選手。みんなから愛され野球は天性のものがあり努力もよくすると伺っていました。それは今も変わらない一」とつづった。

巨人、オリックスなどで活躍した夫の谷佳知氏（53）との長男、谷佳亮（よしあき）外野手は駒大硬式野球部所属。次男の晃明（こうめい）は昨春、中央学院高で野球部に在籍している。「息子たちも大学3年と高校2年になりました。野球の道で日々努力を積み重ね坂本選手の活躍を尊敬し成長する毎日です」と紹介。「あの頃は、まだ小さかったけれど今、坂本選手との思い出の1枚の写真はとても大きな力となっています」とつづり、「まさに実力健在の球界を代表する坂本勇人選手。色々な思いを胸に一鮮やかに魅せてくれましたね これからも活躍の時をいつもみんなが待っている Congratulations」と称えた。