「玄関を開けたら『その扉の向こうにも世界があるのぉ？！』って顔してました。」



【写真】驚いて目がまん丸になった猫さん…可愛い！

こんなポストをされたのはおたまさん（@ms_burube）さん。



ゴミ出しのために玄関を開けた瞬間、扉の向こうの世界に驚いたような表情を見せた猫ちゃんの写真を収めた投稿です。



まん丸な目でこちらを見つめるその表情が、思わず笑いを誘う一枚となっています。



「この顔好きすぎるwww」

「扉の向こうに世界があるって気づいちゃったんだね」

「まん丸お目目がたまらない」

「うちの子もこんな顔する」



可愛らしい驚きの表情に思わず笑顔になった人から多くのコメントが届きました。猫さんのお名前はねぎちゃん。2025年10月生まれで天真爛漫、物おじしない何事にも興味がある女の子だといいます。ポストをされたおたまさんにお話を伺いました。



――どのような状況だったのでしょうか？



「ゴミ出しに行こうと玄関を開けたらビックリしてました」



――実際にこの表情を見た瞬間は？



「ねぎもこんな顔するんだ、です。あまりビックリしない子なので」



――ねぎちゃんは、玄関扉の向こう側に興味津々なのでしょうか？



「玄関扉が開くとは知らなかったようです。窓から外を見るのも好きです」



――写真を撮影したあとは？



「姉妹猫のわさびに報告したかもです。少し離れては走って近寄るほど仲良しなので。ちなみにわさびは怖がりなので玄関には近づきません」



――ねぎちゃんが「不思議そうに見ている」と感じることはほかにもありますか？



「先住猫のおたまのことは興味津々でみつめています。真っ白で貫禄のある姐さん…カッコいい！という感じでしょうか笑」



ねぎちゃんについて、おたまさんは「あまり人気のないらしいサビ猫ですが、とんでもなく可愛いです！」と話してくれました。



サビ猫の魅力、ぜひたくさんの方に伝わりますように！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）