上位対決を制したパリSGがリーグ５連覇！ 好守連発でMOMに輝いた守護神は謙虚な姿勢「俺？ただ自分の仕事をしただけだよ」
現地５月13日に開催されたリーグ・アンの第29節で、首位のパリ・サンジェルマンが、２位のRCランスと敵地で対戦。29分にフビチャ・クバラツヘリア、90＋３分にイブラヒム・エムバイエが得点を挙げて２−０で快勝し、リーグ５連覇を果たした。
この一戦でマン・オブ・ザ・マッチに輝いたのが、GKマトベイ・サフォノフだ。再三訪れたピンチの場面で、ファインセーブを連発。最後まで相手にゴールを許さなかった。
クラブ公式サイトによれば、その27歳はRCランス戦後に「みんなに『おめでとう』と言いたい。今日の試合を見ても、シーズン全体を振り返っても、俺たちは本当に素晴らしい成果を残した」と喜びを語る。
また「アウェーでRCランスに勝つことは俺たちにとってすごく重要だった。今夜は本当に厳しい戦いを強いられたし、彼らには心から敬意を表したい。とても良いサッカーをしていた」と相手チームを称賛しながらも、「俺たちがフランス王者だ」と胸を張った。
そして自身のパフォーマンスについては「俺？ ただ自分の仕事をしただけだよ」と謙虚なコメントを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】MOMも納得？ パリSGのロシア代表GKが好セーブを連発！
この一戦でマン・オブ・ザ・マッチに輝いたのが、GKマトベイ・サフォノフだ。再三訪れたピンチの場面で、ファインセーブを連発。最後まで相手にゴールを許さなかった。
また「アウェーでRCランスに勝つことは俺たちにとってすごく重要だった。今夜は本当に厳しい戦いを強いられたし、彼らには心から敬意を表したい。とても良いサッカーをしていた」と相手チームを称賛しながらも、「俺たちがフランス王者だ」と胸を張った。
そして自身のパフォーマンスについては「俺？ ただ自分の仕事をしただけだよ」と謙虚なコメントを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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