サッカーワールドカップ決勝ハーフタイムショーの超豪華アーティスト判明 マドンナ、シャキーラ、BTSが登場へ
「FIFA World Cup」の公式Xが日本時間の14日に更新され、『FIFAワールドカップ2026』（6月11日開幕、北米3ヶ国開催）の決勝ハーフタイムショーに出演するアーティストが発表された。マドンナ、シャキーラ、BTSら超豪華布陣が明らかになった。
【画像】超豪華…『FIFAワールドカップ2026』決勝ハーフタイムショー 予告ビジュアル
「7月19日、FIFAワールドカップ2026決勝ハーフタイムショーがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムにやってきます。スーパースター@Madonna、@shakira、@bts_bighitが出演し、@coldplayのクリス・マーティンによるキュレーションです！」と伝えた。
「FIFAワールドカップ初の試みとして、このハーフタイムショーはFIFAグローバル市民教育基金を支援します。これは、世界中の子どもたちに質の高い教育とフットボールへのアクセスを拡大するため、1億米ドルを調達することを目指す画期的な取り組みです。大会期間中、FIFAワールドカップ2026の試合チケット1枚あたり1米ドルが基金に寄付されます」とした。
【画像】超豪華…『FIFAワールドカップ2026』決勝ハーフタイムショー 予告ビジュアル
「7月19日、FIFAワールドカップ2026決勝ハーフタイムショーがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムにやってきます。スーパースター@Madonna、@shakira、@bts_bighitが出演し、@coldplayのクリス・マーティンによるキュレーションです！」と伝えた。
「FIFAワールドカップ初の試みとして、このハーフタイムショーはFIFAグローバル市民教育基金を支援します。これは、世界中の子どもたちに質の高い教育とフットボールへのアクセスを拡大するため、1億米ドルを調達することを目指す画期的な取り組みです。大会期間中、FIFAワールドカップ2026の試合チケット1枚あたり1米ドルが基金に寄付されます」とした。