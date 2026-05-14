整理収納アドバイザーの渡辺美奈代、無印良品＆セリアのグッズを活用したかばん収納術を披露「アイデアが素晴らしい」「素敵です」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が13日、自身のブログを更新。「無印良品」と「セリア」で購入したグッズを使ってすっきり整理した、かばん収納を紹介した。
【写真】「無印で購入したラックに seriaのワイヤーネットをつけました」かばん収納術を披露した渡辺美奈代
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日のブログでは「今日は お部屋の整理整頓 見直しDay」とつづり、「無印で購入したラックに seriaのワイヤーネットを つけました」と、手持ちかばんがきれいに吊るされた収納スペースを披露。購入グッズを上手に活用した収納術を披露した。
これには「素敵ですね」「ラックにワイヤーネット S字フックでカバンをかけてアイデアが素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「無印で購入したラックに seriaのワイヤーネットをつけました」かばん収納術を披露した渡辺美奈代
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日のブログでは「今日は お部屋の整理整頓 見直しDay」とつづり、「無印で購入したラックに seriaのワイヤーネットを つけました」と、手持ちかばんがきれいに吊るされた収納スペースを披露。購入グッズを上手に活用した収納術を披露した。
これには「素敵ですね」「ラックにワイヤーネット S字フックでカバンをかけてアイデアが素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。