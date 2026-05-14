気象庁は5月14日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

【画像で確認】各地で気温が「かなり高くなる」可能性 お住まいの地域はいつから暑くなる？

「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

前回（11日発表分）に引き続き、今回も東北地方から沖縄地方にかけての広い地域を対象に発表されました。20日頃から「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があるとして、注意が呼び掛けられています。

近畿地方 19日頃からはかなり高くなる見込み

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.9℃以上

近畿地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、19日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

東北地方 20日頃から かなりの高温 ＋2.3℃以上

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

東北地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多くなるということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報に留意するよう呼び掛けています。

関東甲信地方 20日頃からはかなり高くなる見込み

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋2.1℃以上

関東甲信地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

北陸地方 20日頃から かなりの高温

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上

北陸地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

東海地方 19日頃からはかなり高くなる見込み

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.7℃以上

東海地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、19日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

中国地方 20日頃から かなりの高温

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.9℃以上

中国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

四国地方 20日頃から かなりの高温

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.5℃以上

四国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

九州北部地方（山口県を含む） 20日頃からはかなり高くなる見込み

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.7℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

九州南部・奄美地方 向こう5日間程度は平年並だが…20日頃からかなり高くなる見込み

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.3℃以上

九州南部・奄美地方の気温は、向こう5日間程度は平年並ですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる見込みです。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。

沖縄地方 20日頃からはかなり高くなる可能性

5月20日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.6℃以上

沖縄地方の気温は、向こう5日間程度は大陸からの冷たい空気に覆われるため平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からはかなり高くなる可能性があります。

気象庁は、農作物や家畜の管理等や、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼び掛けています。

なお気象庁は、1週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表するとしていて、留意するよう呼び掛けています。