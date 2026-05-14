俳優のピエール瀧が１４日、東京・本多劇場で松岡昌宏が主演する舞台「はがきの王様」（２４日まで）の初日を迎え、公演前に取材会を開催。１８年ぶりの舞台出演に思いを語った。

ピエールの舞台出演は、２００８年の「シティボーイズミックスＰＲＥＳＥＮＴＳ オペレッタ ロータスとピエーレ 」以来、１８年ぶり。

今作は、昔の深夜ラジオを舞台に、ハガキ職人（松岡）の再生を描く物語。ピエールは、パーソナリティーの楢崎幸之助役を演じる。

ピエールは、３２年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」で実際にパーソナリティーを務めており、「番組とリスナーの関わりはハガキしかなかった時代」と回想。「ハガキ職人がどういう存在なのかって、なかなか伝わらない。それをお芝居で、外側の輪郭かもしれないけどお伝えできるのは、非常に意義のあること」と話した。

また、東京・下北沢の本多劇場で演じることについて「下北も駅前が変わったりとか、古き良きものが様変わりして…。僕たちが若い頃に闊歩（かっぽ）していた下北とは手触りが変わってしまった側面はある。けど、本多劇場は昔から変わらずあって、ハガキみたいな感じで残っている。本多劇場でハガキに関するお芝居をできるのは本当にうれしい」としみじみ語った。

主演の松岡も「ガキの頃から、いつかこの本多劇場に立ちたいと思っていた。念願かなった」と明かした。

大阪公演は森ノ宮ピロティホールで２８〜３０日で上演される。