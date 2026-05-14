面識のない県内の20代女性宅に侵入した疑い

鹿児島県内の20代女性の自宅に侵入したとして、鹿屋市の男子大学生(19)が逮捕されました。

住居侵入の疑いで逮捕されたのは、鹿屋市の大学生の男(19)です。

「見知らぬ男が室内に入っていることに気づいた」

鹿屋警察署によりますと、男は2月27日午前3時30分ごろ、正当な理由がないのに、県内の20代女性宅に侵入した疑いが持たれています。

女性は一人暮らしで、その日の夕方、女性が「自宅で就寝中、見知らぬ男が室内に入っていることに気づいた」と警察に通報し、事件が発覚しました。

男と女性に面識はありませんでした。

「今は何も話したくありません」

女性は2階建てアパートの1階に住んでいて、鍵をかけていなかったところがあったということです。

取り調べに対し男は「今は何も話したくありません」と話しているということです。

鹿屋警察署管内では、去年秋ごろから今年にかけて女性宅を狙った住居侵入が数件発生していて、警察が関連を捜査しています。

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