2児の母・高島彩、冷凍作り置き活用のそぼろ弁当公開「彩りが綺麗」「栄養バランス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの高島彩が5月14日、自身のInstagramを更新。手作りそぼろ弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「蓋開けたらワクワクする」作り置きつくね添えた2色そぼろ弁当
高島は「そぼろ弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。炒り卵とそぼろが乗ったご飯に鳥つくね、茄子の煮浸し、ササミのサラダのおかずが並ぶ彩り豊かな弁当を公開している。また「鳥つくねはいっぱい作って冷凍保存してあるよ」と続けて、作り置きのおかずも活用していることを明かしている。
この投稿には「美味しそう」「彩りが綺麗」「お弁当作り尊敬する」「栄養バランス抜群」「真似したい」「愛情たっぷり」「蓋開けたらワクワクするお弁当」などの反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「蓋開けたらワクワクする」作り置きつくね添えた2色そぼろ弁当
◆高島彩、手作りそぼろ弁当を公開
高島は「そぼろ弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。炒り卵とそぼろが乗ったご飯に鳥つくね、茄子の煮浸し、ササミのサラダのおかずが並ぶ彩り豊かな弁当を公開している。また「鳥つくねはいっぱい作って冷凍保存してあるよ」と続けて、作り置きのおかずも活用していることを明かしている。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「彩りが綺麗」「お弁当作り尊敬する」「栄養バランス抜群」「真似したい」「愛情たっぷり」「蓋開けたらワクワクするお弁当」などの反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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