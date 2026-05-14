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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、緩やかな上昇トレンドが継続



0.7297 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7275 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7258 現値

0.7225 10日移動平均

0.7207 一目均衡表・転換線

0.7192 21日移動平均

0.7153 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7132 一目均衡表・基準線

0.7109 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.7010 一目均衡表・雲（上限）

0.6999 100日移動平均

0.6987 一目均衡表・雲（下限）

0.6778 200日移動平均



豪ドル/ドルは、５月に入ってから緩やかな上昇トレンドにシフトしている。４月はかなり急速な上昇トレンドだった。２１日線（現在０．７１９２）が信頼感のあるサポート水準となっている。ＲＳＩ（１４日）は６２．９と強い買いバイアスが示されている。０．７２台で足元を固める相場付きとなっている。

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