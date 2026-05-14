テクニカルポイント　豪ドル/ドル、緩やかな上昇トレンドが継続

0.7297　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7275　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7258　現値
0.7225　10日移動平均
0.7207　一目均衡表・転換線
0.7192　21日移動平均
0.7153　エンベロープ1%下限（10日間）
0.7132　一目均衡表・基準線
0.7109　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.7010　一目均衡表・雲（上限）
0.6999　100日移動平均
0.6987　一目均衡表・雲（下限）
0.6778　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、５月に入ってから緩やかな上昇トレンドにシフトしている。４月はかなり急速な上昇トレンドだった。２１日線（現在０．７１９２）が信頼感のあるサポート水準となっている。ＲＳＩ（１４日）は６２．９と強い買いバイアスが示されている。０．７２台で足元を固める相場付きとなっている。