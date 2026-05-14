アトラエ<6194.T>が後場終盤になってプラス圏に急浮上している。午後３時ごろに、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１０月末日時点で５単元（５００株）以上を１年以上保有する株主を対象に、特設サイトで電子マネーや商品、サービスなどと交換できる優待ポイントを保有株数に応じて３０００～３万ポイント提供する。なお、初回の２６年１０月末日時点の株主に限り継続保有期間の制限はないとしている。



同時に発表した３月中間期単独決算は、売上高３８億２１００万円（前年同期比７．２％増）、営業利益５億６８００万円（同１７．２％減）、純利益４億１９００万円（同７．０％減）となった。組織力向上プラットフォーム「Ｗｅｖｏｘ」が導入企業数の増加により大幅に伸長し売上高は増収となったものの、「Ｗｅｖｏｘ」の認知拡大を目的とする広告宣伝費の増加や社員の給与水準向上による人件費の増加により減益となった。



２６年９月期通期業績予想は、売上高８６億円（前期比１２．７％増）、営業利益１１億円（同４０．６％減）、純利益７億５６００万円（同３５．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS