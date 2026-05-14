１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８９銭前後と前日午後５時時点に比べ５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時頃に１５７円８０銭台で推移しており、正午頃には１５８円００銭近辺までドル高・円安が進んだ。前日発表された米４月生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回り、市場には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げ観測が浮上。これを受け、ドル買い・円売りが強まった。ただ、午後１時過ぎには一時１５７円５０銭近辺まで急激なドル安・円高に振れる場面があった。日銀の増審議委員が講演で、景気下振れの兆しが明確にならなければできるだけ早期の利上げが望ましい、と発言。市場では、タカ派的と受け止めドル売り・円買いが流入した。ただ、円高は一時的でその後、急速に値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１０ドル前後と同０．０００４ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS