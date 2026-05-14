清水応援の美女の投稿に称賛の声「オレンジ??」「新しい髪型・髪色もお似合い」「めちゃくちゃ可愛い」
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが10日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、試合観戦やトークショーの写真を公開した。
清水はIAIスタジアム日本平で行われたJ1百年構想リーグWEST第16節でアビスパ福岡と対戦。1-1で突入したPK戦を4-3で制し、3連勝を飾った。
前日にクラブレジェンドである澤登正朗さんのトークショーでMCを担当していた広瀬さん。その感想を綴りつつ、連戦を戦い抜いたチームにねぎらいの言葉を送っている。
「今季の #清水エスパルス の見どころや、現役時代のお話、さらに!静岡サッカーの魅力について澤登さんならではの視点でたっぷりとお話を伺いました お集まりいただいた皆さんも大盛り上がり 本当にあっという間の充実した1時間でした」
「そしてチームは怒涛の5連戦 お疲れ様でした」
ファンからは「MCお疲れ様でした そして今日も勝利の女神様のおかげで見事勝利」「3連勝おめでとうございます」「勝利の女神様のパワーは半端ない」といった声が上がったほか、広瀬さんが併せてアップした写真に対して「髪色オレンジ??めっちゃ素敵」「新しい髪型・髪色もお似合いで、素敵です!!」「おきれい」「めちゃくちゃ可愛いですね」などのコメントも寄せられた。
清水はIAIスタジアム日本平で行われたJ1百年構想リーグWEST第16節でアビスパ福岡と対戦。1-1で突入したPK戦を4-3で制し、3連勝を飾った。
前日にクラブレジェンドである澤登正朗さんのトークショーでMCを担当していた広瀬さん。その感想を綴りつつ、連戦を戦い抜いたチームにねぎらいの言葉を送っている。
「そしてチームは怒涛の5連戦 お疲れ様でした」
ファンからは「MCお疲れ様でした そして今日も勝利の女神様のおかげで見事勝利」「3連勝おめでとうございます」「勝利の女神様のパワーは半端ない」といった声が上がったほか、広瀬さんが併せてアップした写真に対して「髪色オレンジ??めっちゃ素敵」「新しい髪型・髪色もお似合いで、素敵です!!」「おきれい」「めちゃくちゃ可愛いですね」などのコメントも寄せられた。
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